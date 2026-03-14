La estrella del pop Katy Perry volvió a captar la atención de sus seguidores tras la difusión de un impactante video desde el set de grabación de su nuevo proyecto musical, en el que aparece envuelta en llamas como parte de una escena para su próximo videoclip, presuntamente titulado “Watch It Burn”.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran a la cantante durante lo que parece ser una intensa secuencia de rodaje en la que su vestuario se prende fuego mientras continúa interpretando la escena. Según se aprecia en el material, el momento forma parte de una coreografía cuidadosamente preparada por el equipo de producción y especialistas en efectos especiales.

Aunque el título “Watch It Burn” no ha sido confirmado por la cantante, el nombre ha sido mencionado previamente por seguidores y comunidades de fans como posible nuevo sencillo dentro de la próxima etapa musical de Perry. El tema incluso fue insinuado anteriormente en el universo visual de uno de sus trabajos recientes, lo que alimentó las teorías sobre su lanzamiento.

El uso del fuego en la escena parece tener un sentido simbólico dentro de la narrativa del videoclip, una estética que la artista ha utilizado en otras ocasiones para representar transformación, ruptura o renacimiento creativo.

Hasta el momento, ni Perry ni su discográfica han confirmado oficialmente la fecha de estreno del videoclip ni el lanzamiento del supuesto sencillo. Sin embargo, la aparición de estas imágenes ha disparado las expectativas de los fanáticos, que esperan el inicio de una nueva etapa musical de la intérprete.

Mientras tanto, el video viral ya suma miles de reproducciones y comentarios, consolidando una vez más la capacidad de Katy Perry para generar impacto y conversación antes incluso del lanzamiento oficial de su música.