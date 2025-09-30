Los repatriados son depurados a su llegada al país.

AEROPUERTO LAS AMÉRICAS. Un nuevo grupo de 49 dominicanos llega este martes al país, repatriado por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, de acuerdo a listado enviado a las autoridades nacionales.

Se supo, sin embargo, en el Aeropuerto de Las Américas, que la cantidad de repatriados, podría aumentar, ya que cuando llega la aeronave, los agentes entregan un segundo listado y que muchos de los que vienen guardaban prisión por la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos.

También vienen criollos que fueron arrestados en redadas que, contra los extranjeros ilegales, llevan a cabo las autoridades estadounidenses en diferentes lugares y estados del territorio norteamericano.

Los nacionales están previsto llegar al aeropuerto de Las Américas después del mediodía, en un avión fletado por el Servicio de Inmigración y Aduanas, escoltados por varios agentes de ese organismo.

Para recibir a los repatriados, las autoridades de Migración y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), forman cordón y bajan uno por uno a los criollos a quienes conducen luego, al Centro de Acogida en Haina, San Cristóbal.

En ese recinto, las autoridades proceden a depurarlos y luego entregados a sus familiares que están diseminados en diferentes lugares del territorio nacional.

Se dijo que los criollos que vienen luego de cumplir condenas en diferentes cárceles estadounidenses, estaban acusados de trafico de drogas, crímenes, falsificación de documentos, fraudes, robos.