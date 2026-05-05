Buques petroleros frente a Bandar Abbas, Irán, en el Estrecho de Ormuz, el 2 de mayo del 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

Naciones Unidas.-Las Naciones Unidas eleva la presión sobre Irán con un proyecto de resolución que condiciona eventuales sanciones al cese de acciones en el estrecho de Ormuz.

El texto exige poner fin a los ataques contra embarcaciones, eliminar los llamados “peajes ilegales” y transparentar la ubicación de minas en la zona, con el objetivo de restablecer la libertad de navegación en este corredor clave para el comercio energético mundial.

El borrador de la resolución del Consejo de Seguridad, copatrocinado por Estados Unidos y países del golfo Pérsico y obtenido el martes por The Associated Press, también exige que Irán “participe de inmediato y facilite” los esfuerzos de las Naciones Unidas para establecer un corredor humanitario en el estrecho que permita la entrega de ayuda vital, fertilizante y otros bienes.

Es el más reciente esfuerzo diplomático de Estados Unidos y sus aliados del golfo Pérsico después de que China y Rusia vetaron una resolución diluida que buscaba abrir el estrecho, horas antes de que Washington y Teherán anunciaran un alto al fuego temporal a principios de abril.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó el martes a Irán “tener a la economía mundial como rehén” al intentar cerrar el estrecho, amenazar con atacar barcos, colocar minas marinas e intentar cobrar peajes “por la vía fluvial más importante del mundo”.

“Estados Unidos espera que esta resolución sea sometida a votación en los próximos días y recibir el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad y de una amplia base de copatrocinadores”, dijo en un comunicado.

El embajador estadounidense Mike Waltz manifestó a los periodistas el lunes que cree que la nueva propuesta, más acotada, obtendrá el apoyo necesario para ser aprobada por el consejo de 15 miembros, sin provocar oposición ni un veto de los aliados de Irán.

Estados Unidos y los países del golfo Pérsico presentaron el nuevo borrador mientras el gobierno de Trump intenta restablecer la libertad de navegación en Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20% del petróleo crudo mundial antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero. Una frágil tregua sigue vigente.

La resolución propuesta, que fue redactada en virtud del Capítulo 7 de la Carta de la ONU y por lo tanto podría aplicarse por la vía militar, amenaza con “medidas eficaces proporcionales a la gravedad de la situación, incluidas sanciones” si Irán no cumple. La resolución anterior eliminó una referencia al Capítulo 7, pero aun así fue vetada.

La nueva resolución propuesta reafirma el derecho de todos los países a defender sus embarcaciones de ataques y provocaciones, y ordena a todos los demás países no ayudar a Irán a cerrar el estrecho ni a cobrar peajes.

El borrador también “acoge con beneplácito los esfuerzos en curso para evitar conflictos y coordinar un tránsito seguro y protegido a través del estrecho de Ormuz, expresa su apoyo a los esfuerzos en curso para buscar una paz duradera en la región y alienta a los Estados miembros de la región a fortalecer el diálogo y las consultas al respecto”.