Eutanasia de Noelia en España provoca reacción internacional; Bukele critica la decisión

Barcelona, España.– El caso de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años cuya batalla legal para acceder a la eutanasia se convirtió en un fenómeno mediático internacional, ha trascendido fronteras y generado reacciones políticas en diferentes países, entre ellas la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Castillo Ramos, originaria de Barcelona, padeció una paraplejia irreversible y dolor crónico luego de un intento de suicidio vinculado a un episodio traumático en su vida. Tras dos años de un intenso proceso judicial para poder aplicar la Ley de Regulación de la Eutanasia en España y frente a la oposición de su padre —respaldado por la organización Abogados Cristianos—, los tribunales españoles, y posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, avalaron su derecho a decidir sobre su propia muerte. Finalmente, la eutanasia fue ejecutada este 26 de marzo de 2026.

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La historia de Noelia ha alimentado el debate sobre los límites éticos y legales de la muerte asistida, así como el papel de los derechos humanos y la protección de las víctimas de sufrimiento físico y psicológico persistente.

Bukele critica la decisión y cuestiona a organismos internacionales

Desde fuera de Europa, el presidente Nayib Bukele se pronunció de manera crítica respecto al caso, calificando la decisión de aplicar la eutanasia como un reflejo de lo que, según él, sería “el fin último de las organizaciones de derechos humanos”.

A través de sus redes sociales, Bukele cuestionó la actuación de las organizaciones que respaldaron el proceso, asegurando que la influencia de dichos grupos habría contribuido a que una víctima de sufrimiento prolongado acabara siendo autorizada para morir asistida. “Este es el fin último de estas organizaciones… habría preferido que protejan a las víctimas en lugar de facilitar su muerte”, afirmó el mandatario salvadoreño en su mensaje.

La reacción de Bukele se inscribe en un contexto de debates más amplios sobre derechos humanos, autonomía personal y la intervención del Estado en decisiones de vida o muerte, temas que han polarizado opiniones en América Latina y Europa.