“Evita” llega con una ambiciosa puesta en escena al renovado teatro Theamus en Blue Mall

Santo Domingo. – El icónico musical Evita aterriza en el país con una producción local de gran formato que promete impactar al público dominicano, en cuatro únicas funciones los días 16, 24, 25 y 26 de abril en el teatro Theamus, ubicado en el quinto nivel de Blue Mall.

La obra, con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, narra la intensa vida de Eva Perón, desde sus orígenes humildes hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de Argentina, símbolo de lucha, carisma y conexión con el pueblo.

Talento joven y supervisión internacional

La producción está protagonizada por Valeria Dávila, Roger Manzano y Gedeón David, junto a un elenco de 25 artistas en escena y un coro infantil de igual número, sumando unas 50 personas involucradas en el espectáculo.

Uno de los aspectos más destacados es que el elenco fue seleccionado bajo la supervisión de The Really Useful Group, lo que garantiza altos estándares de calidad. Cada detalle, desde el vestuario hasta la escenografía, ha sido aprobado por esta entidad internacional, responsable de las producciones originales del musical.

Un teatro renovado y abierto al arte

El director general, Luis Marcel Ricart, resaltó que esta puesta en escena también marca una nueva etapa para el teatro Theamus, ahora completamente renovado.

Luis Marcel Ricart

“El espacio fue diseñado para brindar comodidad tanto al público como a los actores, con capacidad para 250 personas, asientos reclinables y una infraestructura que combina la amplitud del Teatro Nacional Eduardo Brito con la profundidad del Palacio de Bellas Artes”, explicó.

Además, destacó que el teatro no será exclusivo de la productora, sino que estará abierto a otros creadores y compañías, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del teatro musical en el país.

Un sueño hecho realidad

Para Ricart, llevar “Evita” a escena representa la culminación de un sueño personal que inició en 1996, tras ver la adaptación cinematográfica protagonizada por Madonna y Antonio Banderas.

El proceso para obtener los derechos tomó cuatro años, y finalmente permitió montar una producción que, según el director, reúne “caras nuevas, voces frescas y un talento listo para explotar en escena”.

Una experiencia escénica integral

La propuesta incluye coreografías de Gracelina Olivero, dirección vocal de Claudia González y Paola Prado, vestuario de Danilo Cerovic y escenografía de Angélica Lora, conformando un equipo creativo de alto nivel.

Más que un musical, “Evita” se perfila como una experiencia que combina actuación, canto y danza para contar una historia que sigue vigente en la memoria colectiva de América Latina.

Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets, para una temporada limitada que busca dejar huella en el público dominicano.