SANTO DOMINGO._ La exfiscal del Distrito Nacional y procuradora de la Corte de Apelación, Yeni Berenice Reynoso, criticó este jueves la puesta libertad de cantante urbano Antonio Peter de la Rosa (Omega) y consideró que la decisión de la jueza Marleny Altagracia Santos, de la primera Sala Penal de la Provincia Santo, no puede ser justificada en derecho.

“Que una decisión de un juez de ejecución ratificada por una Corte de Apelación no la puede modificar una jueza de primera instancia lo sabe hasta un estudiante de Der 101… y después nos quejamos y nos preguntamos por qué gran mayoría de los ciudadanos no tienen confianza en la justicia. La libertad de #Omega por medio de una habeas corpus no hay forma de justificarla en derecho”, señaló Berenice Reynoso a través de su cuenta de Twitter.

Adefesio jurídico

En tanto, el abogado Felix Porte dijo, a través de su cuenta de Twitter, que la decisión de la magistrada de liberar a Omega en virtud de un habeas corpus “debe ser el adefesio jurídico de la década”.

“La prisión que guardaba Omega se fundamenta en una decisión de un juez de la pena, quien en virtud del art.341 del CPP revocó suspensión y obligó cumplimiento íntegro de la sentencia”, precisó.

Agregó, además, que las sentencias o resoluciones que revocan libertad y ordenan cumplimiento total de sentencia no son susceptibles de habeas corpus.

Este jueves, la magistrada Marleny Altagracia Santos, de la primera Sala Penal de la Provincia Santo, concedió la libertad al merengue Omega, quien tenía una condena de 5 años de prisión tras haber sido hallado culpable de violencia de género e intrafamiliar en septiembre de 2016.

Omega había sido puesto en libertad condicional y en marzo de 2017 un juez de Ejecución de la Pena decidió recluirlo nueva vez en prisión por violentar un acuerdo al que había llegado con las autoridades judiciales.