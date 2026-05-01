El CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías, afirmó ayer que tanto él como sus abogados están listos y decididos a “ir con todo” para enfrentar la demanda por supuesta difamación e injuria interpuesta por la diputada del PRM, Leyvi Bautista, y su esposo, Jean Claude.

El influyente empresario hizo un vehemente llamado al Ministerio Público, instancia donde fue depositada la querella, para que acelere el proceso correspondiente. Matías criticó el hecho de que, hasta la fecha, no ha recibido la notificación formal ni la citación de rigor para acudir ante la justicia.

“Ellos me están demandando por RD$100 millones y yo quiero enfrentar a esa diputada y a su esposo, esos ‘honorables’, en la justicia. Pero quiero que sea rápido; no quiero que le den largas”, expuso el comunicador a través de sus plataformas digitales, mostrando disposición de comparecer de inmediato.

Asimismo, manifestó que su cuerpo de abogados tiene instrucciones claras de no solicitar prórrogas en ninguna etapa del proceso. El objetivo del empresario es ventilar el caso sin dilaciones, confiando en los argumentos que presentará su defensa técnica ante los tribunales.

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“Atención Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, porque fue ahí donde depositaron la querella: quiero que me llegue la citación rápido. Deseo que, dentro del plazo que conlleva el debido proceso, se me notifique formalmente”, enfatizó Matías al dirigirse a la titular de la fiscalía.

Alofoke

El empresario Alofoke instó a la fiscal a asumir el caso con prontitud y tramitar la querella depositada. Durante su intervención, señaló que la contraparte cuenta con la representación legal de Miguel Valerio, destacando la relevancia de los actores involucrados en este conflicto judicial.

Además de Alofoke, la demanda penal incluye al abogado Eduardo Saint-Hilaire, comentarista del programa radial “Esto no es Radio”, quien habría emitido los comentarios que la legisladora y su esposo consideran difamatorios.