El exjuez Víctor Mejía Lebrón fue encontrado muerto anoche con un balazo en la cabeza en su oficina de abogados, ubicada en la Plaza Monet, en Santo Domingo Este.

La información fue confirmada por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que el hecho ocurrió a las 11:20 de la noche en el interior de su oficina, situada en la Plaza Monet, carretera Mella, sector Cabirma del Este, municipio Santo Domingo Este.

Dijo que, al presentarse al lugar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Lebrón, de 64 años, quien en vida se desempeñó como juez de la Corte de Apelación de Santo Domingo Este.

Mejía Lebrón enfrentaba problemas de salud mental y controversias laborales antes de su muerte

De acuerdo con el Acta de Levantamiento de Cadáver No. 0106850, el diagnóstico preliminar establece como causa de muerte una herida por proyectil de arma de fuego, con entrada en la región temporal derecha y salida en la región temporal izquierda.

En la escena, miembros de la Policía Científica recolectaron un revólver marca Taurus, calibre 38, serie No. SD21183; cuatro cápsulas calibre 38 intactas en el cilindro, un casquillo del mismo calibre y una nota manuscrita atribuida al occiso, encontrada sobre el escritorio.

Conforme a las evidencias levantadas y a las informaciones preliminares obtenidas en el lugar, se presume que la herida fue autoinfligida, utilizando el arma de fuego que tenía asignada.

En el lugar fue entrevistado el señor Miguel Canela, de 38 años, quien laboraba junto al hoy occiso en el bufete de abogados ubicado en la referida plaza. Este manifestó que, a las 10:43 p.m., recibió una llamada de la esposa del fallecido, quien le preguntó si su esposo se encontraba con él, ya que no había regresado a su residencia ni respondía las llamadas.

Indicó que, a las 10:54 p.m., se dirigió a la oficina y, al abrir la puerta, lo encontró sentado en un sillón, sin signos vitales, procediendo a notificar a los familiares y al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Asimismo, el secretario de la oficina informó que la última vez que vio con vida al señor Mejía Lebrón fue alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando permanecía en su despacho utilizando su teléfono celular, quedando solo en el lugar tras retirarse a almorzar.

Familiares cercanos manifestaron que el señor Mejía Lebrón padecía depresión asociada a diversas complicaciones de salud, incluyendo una intervención quirúrgica reciente y antecedentes de accidente cerebrovascular (ACV).

Lebrón se desempeñaba como abogado tras ser cancelado como juez, junto a otros compañeros, por el Consejo del Poder Judicial.

Su destitución, junto a la de otros magistrados, se produjo tras una investigación por supuestamente negociar sentencias como juez de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

El Consejo del Poder Judicial lo encontró culpable de la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, razón por la que apoderó al Ministerio Público del expediente “para los fines que estime pertinentes”, debido a que se “evidenciaron hallazgos que pudieran comprometer la responsabilidad penal”.