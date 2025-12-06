Mi Vivienda es el programa habitacional de bajo costo del Gobierno para los ciudadanos.

Santo Domingo.-Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sector construcción esperan que el relanzamiento por parte del Gobierno del programa habitacional de bajo costo para los ciudadanos, “Mi Vivienda”, pueda convertirse en uno de los motores económicos más importantes para el país en 2026, ya que la primera etapa de este su impacto fue limitado.

Así lo sostiene Eliseo Cristopher, presidente de la Confederación Dominicana que agrupa a estas mipymes (Copymecon), quien considera que esta nueva fase tiene el potencial de transformar la vivienda social y el desarrollo territorial si se ejecuta conforme al rediseño realizado y consensuado.

“La ejecución inicial se alejó del plan estratégico construido en conjunto. La falta de alineación operativa provocó limitaciones evidentes: bajo nivel de proyectos activos, alcance reducido y una dinámica que no logró cumplir las metas planteadas, lo que afectó la percepción del programa y redujo su impacto esperado, especialmente para las mipymes constructoras”, explicó a El Nacional.

Cristopher indicó que en Mi Vivienda desde su diseño original se identificó un “enorme potencial” en lo social, económico y político.

No obstante, el programa incluso restringió la participación de las mipymes, lo que bajo la movilidad económica. Pero, mantiene las expectativas y confías en las nuevas medidas.

“Ahora bien, el relanzamiento abre una ventana distinta. Bajo la conducción del Ministerio de la Vivienda, se está diseñando un programa más inclusivo, con lineamientos orientados a: fomentar la formalidad en el sector, más oportunidades para las mipymes, impulsar la mecanización, entre otros”, detalló.

El presidente de Copymecon recordó que el sector construcción en general no ha vivido su mejor ciclo en este año.

