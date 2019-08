SANTO DOMINGO.- Violar lo pactado por leonelistas y danilistas en el año 2015, como han sugerido algunos seguidores del presidente Danilo Medina, sería una muestra de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se podría dividir y que las elecciones del año entrante de seguro se perderían, afirmó hoy Juan Quiñones, vocero de los seguidores del expresidente Leonel Fernández.

“Desconocer lo pactado sería pasar la raya de Pizarro, vendría el peligro de la división y se sabe que el PLD dividido no gana elecciones”, advirtió.

Dijo, sin embargo, que confía en que el Comité Político de la entidad no violará los acuerdos que este mismo organismo propició en el año 2015 para resolver los problemas que provocó la reelección de Medina.

Opinó que el Comité Político no dará marcha atrás a una decisión que ya tomó con relación a los diputados que se alternarían en la presidencia de la Cámara de Diputados durante el período 2016-2020.

“El principal compromiso del Comité Político del PLD en estos momentos es mantener la unidad de nuestro partido, no creo que ellos vayan a echar para atrás una decisión que ayudó a resolver la crisis del año 2015 y que incluso tiene fuerza de ley porque fue validada por el Tribunal Superior Electoral”, dijo.

Quiñones agregó que “si se desconoce ese acuerdo, o mejor dicho esa decisión del Comité Político, porque ya eso es una decisión, entonces el PLD se podría dividir y todos estamos conscientes que nuestro partido dividido no ganará las próximas elecciones”.