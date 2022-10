Exsubadministrador del Banreservas denuncia asalto en su departamento

El exsubadminsitrador del Banco de Reservas (Banreservas), José Manuel Guzmán Ibarra, denunció este viernes que dos ladrones entraron a su departamento, donde a pesar de intentar defenderse, terminó atado de pies y manos.

De acuerdo a la infomación publicada por Guzman Ibarra en su cuenta de Twitter, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, resultando ileso.

«Cerca de las 3am dos asaltantes entraron a mi departamento. El primero, me defendí, luego al aparecer el segundo, me detuve. Me ataron primero de manos, luego de pies. Y al irse taparon la boca. No encontraron gran cosa, duraron casi una hora. Estoy bien», escribió.

Una hora después de la publicación, el economista volvió a colgar otro post a modo de meme resaltando la poca seguridad frente a la delincuencia.

«Seguridad ciudadana: 0; asaltantes: 1», escribió.