Eyaculación precoz: especialista revela que hasta el 70 % de los hombres la padece

El doctor Pedro María, el urólogo dominicano que ejerce en Estados Unidos

Cap Cana.– La eyaculación precoz afecta a la mayoría de los hombres a nivel mundial, una realidad de la que no escapan los varones de la República Dominicana.

Así lo afirmó el urólogo dominicano radicado en Estados Unidos, doctor Pedro María, quien explicó que alrededor del 30 % de los hombres presenta eyaculación en menos de 30 segundos, cuando el tiempo considerado normal supera los dos minutos.

Indicó, además, que estudios señalan que el 70 % de los varones eyacula en menos de 60 segundos y que, dentro de ese grupo, un 5.4 % presenta eyaculación antes de la penetración.

“Es una condición muy prevalente en los hombres y, aun así, muchos no la manifiestan a menos que el médico se lo pregunte”, precisó el especialista durante su ponencia en el XXXVIII Congreso Nacional de Urología y el XIII Congreso Internacional de Urología, eventos que reunieron a más de 300 especialistas para la actualización de conocimientos a través de módulos académicos, paneles y cursos especializados.

El doctor María señaló que la eyaculación precoz puede tener causas tanto psicológicas como biológicas, y que su aparición varía según la edad, aunque enfatizó que a los 30 años no debería presentarse esta condición.

El urólogo, quien ofrece servicios especializados en el Hospital Montefiore, en Nueva York, advirtió que este problema puede afectar seriamente las relaciones de pareja y los matrimonios, al tratarse de una situación altamente estresante.

Asimismo, destacó que muchos hombres evitan hablar del tema con sus médicos o su entorno por temor al bochorno o a ser juzgados.

Recomendó a quienes presentan esta condición acudir a un urólogo, a fin de confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento adecuado. También compartió algunas recomendaciones para su manejo, como dedicar mayor tiempo al preámbulo durante las relaciones sexuales y el uso de doble condón para disminuir la sensibilidad del glande, entre otras.

El doctor María realizó su especialidad en urología en el Albert Einstein Medical Center, en Filadelfia, y cuenta con formación en cirugía mínimamente invasiva y robótica en el Hospital Montefiore Einstein.

Durante el XXXVIII Congreso Nacional de Urología y el XIII Congreso Internacional de Urología, celebrados en el complejo turístico Cap Cana, conferencistas de República Dominicana, México, España, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos y Cuba abordaron los avances más recientes en esta especialidad médica.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Urología, doctora Katia García, informó que los especialistas intercambiaron técnicas quirúrgicas, experiencias clínicas y perspectivas internacionales, ofreciendo una visión integral de la urología moderna.

Detalló que el programa académico incluyó módulos de urología general, endourología y litiasis, urología funcional, oncología, andrología y sexualidad, urología reconstructiva, urología pediátrica, cirugía laparoscópica y robótica, además de un curso de investigación clínica.