Fallece a los 91 años la cantante Ornella Vanoni, ícono de la música italiana

Roma.– La cantante y actriz italiana Ornella Vanoni, una de las voces más emblemáticas y longevas de la música italiana, murió este viernes en Milán a los 91 años, según confirmó el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli.

«Con la muerte de Ornella Vanoni, Italia pierde a una de sus artistas más originales y refinadas. Con su voz única y una capacidad interpretativa sin igual, ha escrito páginas importantes en la historia de la canción, el teatro y el espectáculo italiano», expresó el ministro en un comunicado.

Vanoni, nacida en Milán en 1934, es considerada una de las grandes damas de la música italiana. Entre sus éxitos más recordados figura «Senza Fine», interpretado junto a Gino Paoli, un tema que con el tiempo se convirtió en un clásico.

Una trayectoria marcada por la evolución artística

Con más de siete décadas de actividad ininterrumpida, Vanoni construyó una de las carreras más amplias y versátiles de la música popular italiana. Su estilo estuvo marcado por una constante capacidad para evolucionar y adaptarse sin perder autenticidad.

Inició su carrera como actriz a los 18 años, tras formarse en el Piccolo Teatro de Milán. Poco después dio el salto definitivo a la música, donde encontró su escenario natural y su proyección internacional.

Del teatro a la música y al Festival de Sanremo

A mediados de los años sesenta alcanzó notoriedad con las «Canzoni della Mala», un proyecto dedicado a historias de la vida marginal milanesa. Estas interpretaciones revelaron un estilo directo y poco convencional que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Su presencia en el Festival de Sanremo, al que acudió en ocho ocasiones, consolidó su imagen pública y su popularidad. Con temas como «Casa bianca», llegó al podio en 1968 y reafirmó su posición en la escena musical italiana.

Vanoni desarrolló una carrera de más de seis décadas marcada por éxitos, colaboraciones y una presencia constante en la música y el teatro. Grabó más de cincuenta discos y permaneció activa hasta el final.

Entre sus últimos trabajos destacó su colaboración con el cantante Mahmood, con quien lanzó en 2024 una nueva versión del tema «Sant´allegria».

Figura icónica de la cultura italiana, Vanoni mantuvo una presencia constante en televisión, teatro y música. Su elegancia interpretativa, su ironía y su capacidad para reinventarse permanecen como legado indiscutible de una artista irrepetible.