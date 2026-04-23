Santo Domingo . Retornó al país el dominicano que se encontraba varado en un aeropuerto de la República Socialista de Vietnam, luego de extraviar su pasaporte y el visado desde el pasado mes de marzo, comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ciudadano Joel Richards García llegó al territorio dominicano este jueves en un vuelo comercial por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y fue recibido por el director de Protección a Nacionales en el Exterior del MIREX, Miguel Reyes, en representación del viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, quien le dio la bienvenida en nombre de la institución y verificó que el proceso concluyera de manera satisfactoria.

La institución explicó que el retorno del ciudadano se canalizó a través de la Embajada de República Dominicana en Vietnam, desde donde se le brindó orientación consular de manera permanente, se gestionaron dos cartas de ruta, la emisión de manera excepcional de un pasaporte de emergencia; y posteriormente el visado la autoridad migratoria vietnamita.

La Cancillería resaltó que el retorno de García es el resultado del trabajo articulado de sus dependencias para brindar asistencia oportuna a los dominicanos.