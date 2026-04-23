Santo Domingo.– Los programas sociales Aliméntate, Bonogás, Bonoluz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer y el Fondo de Discapacidad impactan a más de 1.4 millones de hogares en el país, según destacó el presidente Luis Abinader durante un encuentro con familias beneficiarias.

El mandatario encabezó un diálogo con más de 6.000 participantes del programa Supérate, en el que escuchó sus experiencias y reafirmó el compromiso de fortalecer estas políticas públicas dirigidas a sectores vulnerables.

La actividad, realizada en el Centro de Convenciones de Sans Soucí, permitió resaltar el alcance de estas iniciativas en la promoción de inclusión, bienestar y oportunidades, en medio del actual contexto económico.

Abinader sostuvo que los programas sociales están dirigidos exclusivamente a quienes más lo necesitan, sin más requisito que su condición de vulnerabilidad, e instó a colaborar en la identificación de familias que requieren apoyo.

El jefe de Estado afirmó que la política social debe construirse a partir de la realidad de las personas, enfoque que se fortalece mediante jornadas de diálogo comunitario para conocer de cerca las necesidades de cada territorio.

También se destacaron avances en inclusión social, capacitación y acceso al empleo, así como la ampliación de servicios para personas con discapacidad mediante centros especializados y programas territoriales.

Durante el encuentro se presentaron testimonios de beneficiarios, incluyendo mujeres que han emprendido pequeños negocios con apoyo estatal, fortaleciendo su independencia económica.

En ese contexto, la directora de Desarrollo Social Superior, Mayra Jiménez , afirmó que la protección social es un derecho y no un favor, y subrayó que la ampliación de estos programas ha contribuido a la reducción de la pobreza en el país.

El mandatario concluyó con un llamado a aprovechar las oportunidades y cumplir con los lineamientos de los programas, con miras a consolidar un modelo de protección social más inclusivo.