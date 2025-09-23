Santo Domingo.- Falleció este martes el abogado Juan Sully Bonnelly Batlle, quien se desempeñó como juez y presidente de la Junta Central Electoral (JCE) entre 1994 y 1998.

Bonnelly Batlle deja una huella de integridad y compromiso con la democracia dominicana.

El destacado jurista era hijo del extinto presidente del Consejo de Estado (1962), Rafael Filiberto Bonnelly Fondeur, y de la señora Aída Batlle Morel.

Nativo de Santiago de los Caballeros, obtuvo en 1957 el título de Doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo. Desde entonces se dedicó al ejercicio profesional en la oficina fundada por su padre, junto a su hermano Rafael Francisco Bonnelly Batlle, ya fallecido.

Juan Sully Bonnelly Batlle nunca participó en política partidista. El 28 de octubre de 1994 fue designado por el Senado como miembro de la JCE, junto a notables juristas encabezados por César Estrella Sadhalá.

Tras la renuncia de Estrella Sadhalá a la presidencia en 1997, el Senado eligió a Bonnelly Batlle como presidente del órgano, función que desempeñó hasta 1998, año en que se celebraron las elecciones congresuales y municipales.