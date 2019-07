El cantante y merenguero dominicano, Cherito Jiménez, líder de la agrupación merenguera The New York Band, fue encontrado sin vida en su casa de Santo Domingo Este, aparentemente de un infarto mientras dormía.

La información fue confirmada por el empresario artístico Ramses Peralta, quien además reveló que los familiares del artista se encuentran en “trámite de funeraria y demás, no hay aún información del velatorio”.

El levantamiento del cuerpo del cantante de 48 años lo hicieron médicos legistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Cherito fue la figura principal de la referida agrupación merenguera que tomó fuerza en la década de los años 90s.