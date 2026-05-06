El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) advirtió, al rechazar la paralización del proyecto Romero, que la decisión del presidente Luis Abinader plantea interrogantes sobre la necesidad de resguardar procesos institucionales claros, basados en evidencias.

En otras palabras, que la suspensión, aunque Abinader la sustentó en la ley 64-00 de Medio Ambiente, podría atentar contra la inversión nacional y extranjera.

El vicepresidente del Conep, César Dargam, resaltó que Abinader se ha caracterizado por su vocación de concertación, prudencia, sensibilidad y empatía.

Pero indicó que está en desacuerdo con la paralización de cualquier actividad relacionada con el proyecto Romero.

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El mandatario basó la decisión en el masivo rechazo, como evidenció una manifestación realizada el domingo por el proyecto dentro y fuera de San Juan.