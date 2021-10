Familia tiene futuro incierto con los Metros

ATLANTA – Durante todos menos dos meses y medio de su carrera de una década en las Grandes Ligas, Jeurys Familia ha sido un Metro.

Llegó a la organización como un fichaje internacional de 17 años en 2007. Ascendió en el sistema de ligas menores como un prospecto anunciado junto a Matt Harvey y Zack Wheeler. Pasó media temporada en Oakland antes de convertirse en agente libre por primera vez en 2018, luego inmediatamente volvió a firmar con los Metros en un contrato de tres años y $ 30 millones.

Ahora, con ese contrato a punto de expirar, Familia está a punto de llegar a la agencia libre por segunda vez. El incondicional del bullpen de Nueva York no sabe lo que le depara el futuro, excepto que le encantaría continuar su carrera en Flushing.

“Nueva York lo es todo para mí”, dijo Familia. “Si me voy mañana y firmo con otro equipo, nunca me olvidaré de Nueva York. Este es el equipo que me dio la oportunidad de ver mi sueño [realidad]. Tengo mucho amor por todo en Nueva York. Es mi casa».

Aunque Familia ha tenido problemas para replicar su éxito al principio de su carrera, que alcanzó su punto máximo con una efectividad de 2.20 y 94 salvamentos de 2015-16, logró recuperarse de un desastroso 2019 al producir una efectividad de 3.81 en las próximas dos temporadas. Este año, elevó su tasa de ponches a un récord personal de 10.8 por nueve entradas, mientras que redujo su tasa de boletos de 6.4 a 4.2. Los jonrones han sido un problema para Familia, quien dice que luchó con su deslizador a principios de año. Sin embargo, ha demostrado ser duradero y eficaz como preparador de Edwin Díaz.

«Para mí, no es la temporada que estaba buscando, honestamente», dijo Familia. “Pero me siento genial. Entre el año pasado y este año, estoy haciendo un mejor trabajo».

A una semana de su cumpleaños número 32, Familia todavía lanza su sinker característico en las altas 90, lo que siempre es atractivo para los equipos en el mercado de agentes libres. Mantiene una casa durante todo el año en el norte de Nueva Jersey, lo que convierte a los Metros en un destino atractivo.

Pero Familia también entiende que sin importar sus deseos, su tiempo en Nueva York podría estar llegando a su fin. Cuando se le preguntó si pensaba que podría regresar, Familia se encogió de hombros.

«No lo sé», dijo. «Honestamente, no lo sé».