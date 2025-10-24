Durante la primera jornada, 26 personas fueron albergadas en la Escuela El Túnel, según informó la institución.

Santo Domingo.– La Defensa Civil brinda asistencia a los residentes de zonas vulnerables en el sector El Túnel de Capotillo, donde varias familias tuvieron que ser trasladadas a un albergue ante la crecida del río Isabela, con el propósito de preservar sus vidas, ante los efectos de la tormenta tropical Melissa.

Las labores fueron encabezadas por el subdirector y encargado de Operaciones del organismo, Delfín Rodríguez, quien explicó que ya se gestionan las ayudas necesarias para los comunitarios afectados.

El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, realiza los contactos con las entidades que integran el brazo social del Gobierno, a fin de que la asistencia llegue lo antes posible a las familias desplazadas.