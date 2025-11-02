Aguaceros provocan inundaciones en varias localidades de Barahona

Santo Domingo.- Los aguaceros que se han registrado en las últimas horas en la provincia Barahona (sur), han provocado inundaciones en calles y avenidas de esa ciudad, así como en comunidades rurales, donde se reporta el desbordamiento de ríos y arroyos.

Entre las comunidades donde se reportaron inundaciones figuran Palmarito y Los Guandules, donde la crecida del afluente «El Arroyito» anegó amplias zonas del Distrito municipal La Guázara.

Un representante de la Defensa Civil en la provincia, identificado como Carlos Confidente, informó que ese organismo inspecciona la situación en la zona, y que un equipo se trasladó a la localidad El Memiso, donde se reportó la inundación de un sector.

Las precipitaciones del fin de semana han sido provocadas por el paso de una onda tropical y una vaguada por territorio dominicano.

Ambos fenómenos se alejarán del país a partir de este lunes, según informó este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).