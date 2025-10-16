Roma.- En un hecho histórico para la proyección internacional del país, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana anunciaron la creación del Auditorio República Dominicana en la sede central de la FAO, en Roma.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Agricultura, Limber Cruz López, y el director general de la FAO, quienes destacaron que esta iniciativa reafirma el compromiso conjunto de fortalecer la presencia del país en los espacios globales de gobernanza alimentaria y agrícola.

El proyecto, impulsado mediante un acuerdo de contribución, transformará un espacio emblemático de la FAO en un centro moderno para el diálogo, la innovación y el intercambio cultural.

Con una ambientación inspirada en la riqueza cultural dominicana, el nuevo auditorio acogerá conferencias, debates y reuniones multilaterales. Su diseño combinará tecnología avanzada y materiales sostenibles, en armonía con la arquitectura histórica de la sede de la FAO y la energía creativa del Caribe.

La creación del Auditorio República Dominicana constituye una expresión tangible del compromiso del Gobierno dominicano con la cooperación internacional, la diplomacia cultural y la sostenibilidad.

Su próxima inauguración marcará un hito en la proyección del país en el ámbito multilateral y dejará un legado permanente dentro de la FAO, como símbolo de cooperación, sostenibilidad y orgullo nacional, en línea con la visión de promover una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor vida para todos.