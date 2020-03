LOS ANGELES. AP. The Walt Disney Co. pospuso oficialmente el estreno de “Mulan” (“Mulán”) mientras que Universal Pictures aplazó el estreno de la novena película de Fast and Furious (Rápido y Furioso) en medio del brote de coronavirus. “Mulan” iba a ser estrenada a finales de mes y la “F9” tenía fecha para mayo.

Disney también dijo el jueves que pospondrá el estreno de “The New Mutants” (“Los nuevos mutantes”) y “Antlers” (“Espíritus oscuros”), “por exceso de precaución”.

El estudio anunciará nuevas fechas para un estreno más adelante en 2020.

El jueves Universal Pictures decidió que la nueva entrega de Fast and Furious “F9” será estrenada hasta el próximo año, el 2 de abril de 2021.

Las películas de Fast and Furious suelen generar grandes ganancias en la taquilla doméstica e internacional y la ausencia de “F9” impactará la taquilla de 2020 en gran medida. Sus dos películas anteriores han ganado cerca de 1.000 millones de dólares. “F9” es la primera película veraniega que se retrasa por el virus. Otras películas importantes que todavía están programadas para su estreno en el verano (boreal) son “Wonder Woman 1984” de Warner Bros. el 5 de junio, “Top Gun: Maverick” de Paramount el 24 de junio, y “Jungle Cruise” de Disney el 24 de julio.

Ayer también se pospuso “A Quiet Place Part II” (“Un lugar en silencio parte II”) de Paramount además de “The Lovebirds”.