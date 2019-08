SANTO DOMINGO.- República Dominicana amerita con urgencia un marco legal fuerte para hacer frente a los delitos financieros, consideró ayer el ex juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, doctor Manuel Ulises Bonnelly.

En ese sentido, consideró imprescindible una reforma de la Ley de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, para que castigar delitos del crimen organizado que no están contemplados en esa legislación.

Asimismo, manifestó es necesario considerar una prioridad la propuesta de reforma del Código Monetario y Financiero, con los mismos files.

Bonnelly planteó sus consideraciones en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Habló acompñado de Wendy Lora, directora de la Unidad de Análisis Financiero; Antonio Ciriaco, exdirector de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Heiromy Castro, coordinador general de Participación Ciudadana y el periodista Menoscal Reynoso, director de la revista País Dominicano Temático.

Bonnelly sostuvo que el fortalecimiento del Código Financiero es cada vez más necesario, “porque la delincuencia financiera siempre va un paso delante de las autoridades y de los sistemas legales”.

“De hecho, las estructuras de delincuencia económica se sabe que contratan abogados expertos con la finalidad de poder agredir al sistema sin llegar a violar la ley, y eso dificulta la persecución de esos delitos”, expresó.

De su lado, Wendy Lora Pérez consideró que es evidente que la República Dominicana debe mejorar en materia de los procesos judiciales por lavado de activos, “pero sin embargo, estamos por encima de la media de muchos países de la región”.

De 2012 a 2018 los tribunales dominicanos dictaron 86 sentencias en contra de personas vinculadas al lavado de activos.

Antonio Ciriaco, de la UASD, cúestionó que a pesar de tener décadas exhibiendo alto crecimiento económico, no ha alcanzado el desarrollo Esperado.

En ese sentido, consideró necesario que el país se aboque a una gran reforma, que abarque todos los órdenes, que combata la evasión y la elusion fiscal y la informalidad tributaria que impiden el progreso-.

Ciriaco considera que República Dominicana amerita de una mayor capacidad financiera que le permita tener los recursos para satisfacer las necesidades de inversión en infraestructura y cohesión.

Heiromy Castro, manifestó que, en esta era de la tecnología, la mayoría de los delitos monetarios y financieros se producen a través de la red de internet, mediante transacciones eletrónicas, hackeos a cuentas, y el robo de datos personales.

Precisó que las fintech permite que se produzcan falsificaciones o usurpaciones de identidad, creando productos financieros falsos.

“Es de suma importancia que se emita una ley para las fintechs y los criptoactivos”, manifestó el experto financiero.

Revista País Temático

La revista País Temático anunció la conferencia “El Delito contra el Sistema Financiero y el Mercado de Valores”, con la participación de destacados expertos nacionales y extranjeros. La actividad fue anunciada por el director de la publicación, periodista Menoscal Reynoso y tendrá lugar el próximo miércoles 21 de este mes, a las 6:30 de la tarde, en el auditorium Salomé Ureña del Banco Central.

Reynoso destacó la importancia de esa actividad, dada la complejidad de esos delitos.