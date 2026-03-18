¿Menos es más o más es mejor? Estilos dividen la alfombra roja Premios Soberano 2026

La moda es un reflejo de nuestra forma de ser, y mientras para algunos “menos es más”, para otros “más es mejor”.

Esto ha quedado evidenciado en la alfombra roja de los Premios Soberano 2026, donde el minimalismo y el maximalismo se enfrentan en la pasarela anual, a medida que las figuras llegan luciendo sus trajes y mostrando, más allá de la estética, sus personalidades y su forma de ver y entender la moda.

Mientras personalidades como Gabi Desangles, Yubelkis Peralta, Oriana Falla, Sophia Sanabria, han apostado por la sobriedad; Luz García, Millizen Uribe, Karen Yapoort, Georgina Duluc, Evelyna Rodríguez, entre otras celebridades, han decidido inclinarse por el dramatismo, el volumen y el brillo.

Pero no se trata de una competencia, pues son dos estilos que, en vez de anularse, se complementan, dándole un equilibrio a la pasarela y manteniendo la conversación de los amantes de la moda.