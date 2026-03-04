La ceremonia de la 41.ª edición de los Premios Soberano estará conducida por el humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc.

Los Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), entran en su cuenta regresiva para celebrar el miércoles 18 de marzo lo mejor del arte y la cultura dominicana en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

A través de redes sociales, los organizadores de la premiación han adelantado los talentos confirmados que formarán parte del evento.

Alfombra roja

La conducción de la alfombra roja estará a cargo de la cantante y presentadora Amara La Negra, el animador Josell Hernández, la comunicadora de moda Sophia Sanabria y la presentadora de televisión Karen Yapoort, en una transmisión que iniciará a las 7:00 de la noche.

Ceremonia

A partir de las 8:00 de la noche, la ceremonia de la 41.ª edición de los Premios Soberano estará conducida por el humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc.

Entre los presentadores de categorías encargados de entregar estatuillas se encuentran la actriz Nashla Bogaert, el humorista Juan Carlos Pichardo, el comediante Carlos Sánchez, la comunicadora Nahiony Reyes y la presentadora venezolana Jessica Pereira.

Segmento musical

El escenario se llenará de música de la mano de Milly Quezada y Toño Rosario con merengue, mientras que la energía urbana la pondrán Jezzy, Donaty y Crazy Design.

También subirán a escena el bachatero Dalvin La Melodía, el cantautor Pavel Núñez y la música cristiana estará a cargo del grupo Barak.

Transmisión

La premiación cuenta con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana. La producción general estará, por tercer año consecutivo, bajo la responsabilidad del empresario artístico César Suárez Jr.

La ceremonia oficial será transmitida por Color Visión, canal 9. Para el público en Estados Unidos, la gala podrá verse a través de Univisión y de la plataforma ViX.