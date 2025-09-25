Actualidad

La infancia, protagonista en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025

Santo Domingo.– La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025), que se inaugura este 25 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, convierte a la infancia en el eje central de su programación.

El Pabellón Infantil será uno de los espacios más vibrantes, ofreciendo 70 actividades diarias que incluyen cuentacuentos, teatro, talleres, coloquios y presentaciones de libros, con la participación de escritores, ilustradores y promotores de lectura de República Dominicana, España, Portugal y Puerto Rico.

Los niños podrán disfrutar de clásicos adaptados como “Platero y yo” y “El flautista de Hamelín”, así como de espectáculos con identidad local como “Tito en el sueño de Penélope” y “El secreto de Kawasaki”. La narración oral tendrá un papel destacado con obras como “El misterio de la cascada”, “Mi cuerpo es mi universo” y “Las aventuras de la cigua palmera”.

Además, se impartirán talleres de creatividad y arte, como “Dibuja las buenas palabras” y “Modelado de personajes de libros infantiles”, así como espacios que combinan literatura y música, por ejemplo “Al compás de Beethoven”. También habrá coloquios sobre ilustración, entre ellos “La magia de la ilustración en los cuentos”, a cargo de Niurca Herrera.

Invitados internacionales incluirán a la española Mónica Rodríguez, Chiki Fabregat, el portugués David Machado y los puertorriqueños Haydée Zayas y José Rabelo, quienes compartirán talleres y conferencias sobre literatura infantil, narración y conciencia ambiental.

La feria también celebra los 10 años de trayectoria de Taína Almodóvar en la ilustración infantil, y rendirá homenaje al historiador Frank Moya Pons por su contribución a la cultura y la bibliografía nacional.

Con más de 600 actividades en diez días, la FILSD 2025 refuerza la idea de que involucrar a los niños en la lectura desde temprana edad es clave para preservar la cultura y fomentar futuros lectores y creadores.

