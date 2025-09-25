Santo Domingo.– La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025), que se inaugura este 25 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, convierte a la infancia en el eje central de su programación.

El Pabellón Infantil será uno de los espacios más vibrantes, ofreciendo 70 actividades diarias que incluyen cuentacuentos, teatro, talleres, coloquios y presentaciones de libros, con la participación de escritores, ilustradores y promotores de lectura de República Dominicana, España, Portugal y Puerto Rico.

Los niños podrán disfrutar de clásicos adaptados como “Platero y yo” y “El flautista de Hamelín”, así como de espectáculos con identidad local como “Tito en el sueño de Penélope” y “El secreto de Kawasaki”. La narración oral tendrá un papel destacado con obras como “El misterio de la cascada”, “Mi cuerpo es mi universo” y “Las aventuras de la cigua palmera”.

Además, se impartirán talleres de creatividad y arte, como “Dibuja las buenas palabras” y “Modelado de personajes de libros infantiles”, así como espacios que combinan literatura y música, por ejemplo “Al compás de Beethoven”. También habrá coloquios sobre ilustración, entre ellos “La magia de la ilustración en los cuentos”, a cargo de Niurca Herrera.

Invitados internacionales incluirán a la española Mónica Rodríguez, Chiki Fabregat, el portugués David Machado y los puertorriqueños Haydée Zayas y José Rabelo, quienes compartirán talleres y conferencias sobre literatura infantil, narración y conciencia ambiental.

La feria también celebra los 10 años de trayectoria de Taína Almodóvar en la ilustración infantil, y rendirá homenaje al historiador Frank Moya Pons por su contribución a la cultura y la bibliografía nacional.

Con más de 600 actividades en diez días, la FILSD 2025 refuerza la idea de que involucrar a los niños en la lectura desde temprana edad es clave para preservar la cultura y fomentar futuros lectores y creadores.