SAMANÁ. – El conocimiento de la medida de coerción contra Dionne Altagracia, ciudadano haitiano acusado de asesinar a la turista alemana Bárbara Bonhomme, fue aplazado para el próximo martes. Bonhomme murió tras recibir una herida mortal en el cuello, presuntamente provocada por su empleado.

Testigos relataron que, al notar la presencia de vecinos y autoridades, Altagracia intentó huir lanzándose desde un balcón, pero fue detenido por la Policía Nacional mientras trataba de ocultarse en una vivienda cercana.

Familiares del imputado han denunciado irregularidades en el proceso y la falta de comunicación con su pariente, mostrando su inconformidad con el manejo del caso.

Oficiales de la DICRIM y el médico forense realizaron el levantamiento del cadáver y recolectaron evidencias en el lugar.

Por ahora, el acusado permanece bajo custodia en la dotación policial de Samaná y será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal.