Santo Domingo.– Luego de varios días de suspensión a causa de las lluvias provocadas por el huracan Melissa, el Ministerio de Cultura anunció que el XII Festival Internacional de Teatro de la República Dominicana (FITE RD 2025) reanudará sus actividades este lunes 27 de octubre con una cartelera reprogramada y extendida.

El evento, que reúne a compañías nacionales e internacionales, había sido interrumpido el pasado martes debido a las condiciones meteorológicas que afectaron al país. No obstante, los organizadores informaron que ya se trabaja en la recuperación de la agenda artística, con la intención de ofrecer al público la experiencia teatral completa que caracteriza al festival.

Durante los próximos días, las funciones volverán a presentarse en distintos escenarios del país. La nueva programación, con cambios en horarios y sedes, está disponible en las plataformas digitales del Ministerio de Cultura y en los canales oficiales del evento.

Entre las producciones extranjeras que regresan a escena se encuentran “El Brote” (Argentina), “El Protocolo del Quebranto” (España) y “Crime Brulé” (Ecuador). En el ámbito local destacan montajes como “El Gallo” y “Las Vaginas son Ateas”, junto a otras obras que completan la oferta teatral.

El público que ya había adquirido entradas podrá utilizarlas en las funciones reprogramadas. En el caso de “Crime Brulé”, la presentación se realizará este lunes a las 8:30 p. m. en la Sala Monina Solá del Centro Cultural Narciso González.

Aquellos que deseen solicitar el reembolso de sus boletas pueden hacerlo a través del correo sistemanacionaldefestivales@cultura.gob.do, enviando una imagen del ticket.

El Ministerio de Cultura agradeció la comprensión del público, las compañías y los aliados del FITE RD 2025, reafirmando su compromiso con la seguridad y el disfrute de esta gran cita con las artes escénicas.

El festival, inaugurado con la obra “El alcalde de Zalamea” de la compañía española Teatro Corsario, cuenta con España como país invitado y está dedicado al gestor cultural Freddy Ginebra. Bajo el lema “El teatro somos todos”, la edición de este año se extiende hasta el 30 de octubre, con la participación de 15 compañías internacionales, 17 nacionales, tres estatales y una representación de la diáspora dominicana.