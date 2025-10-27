Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que las medidas preventivas y de respuesta adoptadas por el Gobierno frente al huracán Melissa fueron decisivas para proteger vidas humanas y minimizar los daños en el país, durante su encuentro semanal con la prensa, La Semanal con la Prensa.

El mandatario explicó que, aunque las condiciones meteorológicas han mejorado en gran parte del territorio nacional, las provincias del sur aún enfrentan los efectos del sistema, que alcanzó la categoría 5 antes de continuar su trayectoria hacia Jamaica y el norte del Caribe.

“El evento no ha concluido en Barahona, Pedernales, Bahoruco, Independencia y Elías Piña, ni en las zonas fronterizas del norte, que permanecen bajo algún nivel de alerta”, precisó.

Abinader detalló que sostuvo una reunión virtual con las gobernadoras de las provincias en alerta roja y amarilla para dar seguimiento a las acciones de asistencia y prevención, subrayando que la prioridad continúa siendo la seguridad de la población.

“Este operativo lo definimos como PARA: prevención, ayuda durante el evento y remedio después. Ahora entramos en la fase de recuperación social y económica”, indicó.

El jefe de Estado recordó que desde el pasado 20 de octubre, cuando se identificó la onda tropical con potencial ciclónico, el Gobierno activó el plan de emergencia junto al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), emitiendo las primeras alertas y restricciones.

Quizas te interese:Senado aprueba resolución que busca designar profesionales de salud mental a nivel nacional



Conforme el fenómeno se fortalecía, se suspendieron las clases y labores en las provincias más vulnerables, extendiendo luego la medida a nivel nacional.

“Las 24 horas de prevención que implementamos tuvieron como objetivo principal salvar vidas humanas”, afirmó.

Abinader destacó además la coordinación interinstitucional entre organismos de socorro y dependencias del Estado, lo que permitió actuar con rapidez ante las emergencias provocadas por el huracán.

“En este gobierno, cada vida humana siempre estará por encima de la normalidad operativa del país”, enfatizó.

El mandatario informó que, al cierre de este lunes, cuatro provincias permanecen en alerta roja, ocho en amarilla y doce en verde, mientras continúan los operativos de asistencia y evaluación de daños en las zonas más afectadas.