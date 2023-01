Figura fideicomiso raya en lo jurídico de RD, dice Jottin Cury

Jottin Cury, El jurista y ex juez del Tribunal Constitucional. Fuente Externa.

Santo Do mingo.- El jurista y ex juez del Tribunal Constitucional, Jottin Cury declaró que el esquema de fideicomiso no se puede aplicar en el país, porque choca con el ordenamiento jurídico dominicano que es francés.

El tratadista del derecho explicó que entre los autores del derecho francés (que es el vigente en el país), hay consenso en cuanto a que no admite el patrimonio de afectación (los fideicomisos), porque divide los bienes de la gente, que son únicos e indivisibles de las personas físicas o morales.

“Teórica o técnicamente, el estado integra un solo patrimonio, quienes auspiciaron esta ley de fideicomiso no tomaron en cuenta que este esquema es incompatible con el ordenamiento jurídico del país, que los fideicomisos públicos o privados, en el fondo son lo mismo, por lo tanto, no encaja en nuestro sistema”, explicó Cury.

En declaraciones en el programa La Hora 22 que conduce Gregory Caimares en Teleradioamérica, Cury añadió que el fideicomiso sí encaja en el sistema jurídico anglosajón, porque las personas tienen plena libertad de disponer sobre sus bienes, incluso hasta donarlos, y excluir a sus descendientes del mismo.

Agregó que con esta ley de fideicomiso también se viola el derecho positivo, porque cuando una persona fallece, su patrimonio se transmite en forma automática a sus herederos.

“Ley establece la legítima hereditaria, que es una porción de reserva a los herederos cuando es uno el propietario, que puede disponer de la mitad; cuando son dos, puede disponer de una tercera parte; y cuando son tres o más, el propietario solo puede disponer de una cuarta parte, porque hay una reserva hereditaria a favor de los hijos”, señaló el doctor Cury.

A seguidas, el jurista expresó que a través de esos modelos de fideicomisos se evaden disposiciones legales, y se crean mecanismos fraudulentos para estafar al estado.

Dijo que una persona con varias propiedades puede segmentar esos bienes y crear fideicomisos, y cuando los acreedores buscan cobrar alguna deuda, se encuentran con un sujeto insolvente, porque todo su patrimonio está oculto.

Cury explicó que se trata de una forma fácil de distraer los bienes, a tal punto, que en el país personas adineradas lo han usado para proteger los bienes más allá de su muerte, cuando entienden que sus herederos carecen de las capacidades para mantener el patrimonio, apelan al fideicomiso para que un tercero lo administre.