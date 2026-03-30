Filmes para reflexionar más allá de lo bíblico

Durante décadas, el séptimo arte ha sido parte importante de la Semana Santa, por las historias bíblicas que ha llevado a la pantalla. Pero no todas se desarrollan en tiempos bíblicos, existen un universo de filmes que abordan la fe, espiritualidad, búsqueda de paz interior y el perdón, que dialogan con la realidad de muchos espectadores.

En ese contexto, para facilitar la búsqueda entre tantas opciones disponibles, te presentamos una lista de filmes que podrá disfrutar en esta Semana Mayor que exploran el sentido de la vida contemporánea desde diferentes perspectivas.

Filmes

El árbol de la vida

Este filme estrenado en el 2011, fue dirigida por Terrence Malick. Es un drama existencial que narra la infancia de Jack en la Texas de los años 50, contrastando la severidad de su padre con la ternura de su madre. A través de sus recuerdos, un Jack adulto busca el sentido de la vida, la fe y la reconciliación familiar tras una pérdida.

La película obtuvo un total de 130 nominaciones, incluidas las de mejor película, mejor director y mejor fotografía en la 84.ª edición de los Premios Óscar, y 116 galardones.

Te puede interesar: Lunes Santo: el día en que Jesús incomodó al poder

El filme «Silencio» es un drama histórico sobre dos jesuitas portugueses.

Silencio

Película estadounidense de drama histórico, dirigida por Martin Scorsese. El reparto incluye a Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano y Ciarán Hinds. Es un drama histórico sobre dos jesuitas portugueses (Andrew Garfield y Adam Drive que viajan al Japón del siglo XVII para localizar a su mentor, quien se rumorea ha apostatado. Enfrentan persecución y violencia extrema en un entorno hostil que cuestiona su fe.

Filme «La vida es bella»

La vida es bella

Es una reconocida película italiana dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. Narra la historia de Guido, un judío italiano alegre que, durante la Segunda Guerra Mundial, es confinado en un campo de concentración nazi con su esposa e hijo. Para salvar a su pequeño, Guido usa la imaginación para hacerle creer que el horror es un juego complejo.

Una historia verdadera

El filme dirigido por David Lynch, es una conmovedora película basada en hechos reales. Alvin Straight, un anciano de 73 años con salud precaria, decide recorrer 500 km desde Iowa hasta Wisconsin en su viejo tractor cortacésped para reconciliarse con su hermano enfermo.

Esta recibió una nominación a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1999 y Farnsworth recibió una nominación al Premio de la Academia al Mejor Actor.

Una historia verdadera.

Cartas para Dios

Es una película dramática cristiana estadounidense de 2010 dirigida por David Nixon. La historia fue escrita por Patrick Doughtie sobre su hijo Tyler, con guión de Doughtie, Art D’Alessandro, Sandra Thrift y Cullen Douglas. Un niño con cáncer escribe cartas a Dios, toca vidas en su comunidad e inspira esperanza. Al leer las cartas, un hombre con una vida problemática se enreda en el viaje del niño.

Todas las películas están disponibles en Prime Video, para el disfrute durante esta Semana Santa.