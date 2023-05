Finjus exhorta usar vía legal caso reservas

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó esta mañana que las decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE) son vinculantes, y que si los partidos de oposición no están acuerdo con una decisión de la Junta Central Electoral (JCE), deben utilizar las vías establecidas en la Constitución de la República.

Explicó que en el presente caso los partidos opositores están en su derecho de solicitar un recurso de revisión de la decisión de la JCE que estableció las reservas de candidaturas de un 20 por ciento por niveles de elección.

Castaños Guzmán agregó que otra opción que tienen los partidos de oposición es elevar un recurso de oposición ante el propio Tribunal Superior Electoral, independiente que este haya sido el órgano que tomó la decisión de la reserva por niveles.

“Tenemos que utilizar las vías que la propia Constitución y las leyes disponen, tenemos que tener en esta ocasión una visión institucional y te reitero si la oposición no está de acuerdo con una resolución de la Junta Central Electoral, para eso existen las vías”, opinó.

Te puede interesar leer: PLD tomaría las calles por resolución de JCE

La Junta Central Electoral (JCE) aprobó por resolución la aplicación del 20 % de las reservas de las candidaturas a puestos de elección popular para las elecciones generales y ordinarias de 2024.

De acuerdo al órgano electoral, mediante la Resolución No. 13-2023 del 8 de mayo, los partidos deberán realizar dicha reserva en los niveles senatorial, diputaciones, alcaldías, regidurías, directores distritales y vocalías, según lo establece la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Castaños Guzmán sostuvo que “los partidos de oposición que se oponen a la resolución por las razones que sean, para eso existen las vías, el recursos de revisión y en el hipotético caso de que la Junta confirme su resolución, para eso está el Tribunal Superior Electoral”.

“El hecho de que el Tribunal Superior Electoral en el año 2019 se haya pronunciado en un caso similar, no le impide a los partidos políticos en caso de que apoderen a esa alta corte, no le impide interponer un recursos. Y no se lo impide porque las sentencias del Tribunal Superior Electoral vinculan a las partes, vinculan a las partes en un proceso, a si que vuelvo y te reitero lo que procedería en esa ocasión es que los partidos de oposición que no están de acuerdo con esta resolución hagan uso de las vías”

El dirigente cívico consideró que lo ideal sería que en estos momentos las instituciones actúen por los mecanismos que establecen la Constitución y las leyes.

“Tenemos que utilizar las vías que la propia Constitución y las leyes disponen”, insistió el vicepresidente ejecutivo de Finjus.