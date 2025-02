El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que aunque no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de establecer candidaturas independientes, sería un absurdo la idea del vocero de los diputados peledeístas, Gustavo Sánchez, de someter a un juicio político a los miembros de la alta corte por esa sentencia.

Agregó que “nosotros hemos dicho desde el principio que no estamos de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional con relación al establecimiento de candidaturas independientes, pero el hecho de que tu no esté de acuerdo, de que tú tengas un criterio diferente al Tribunal Constitucional, eso no es motivo para que uno tenga que solicitar un juicio político a sus miembros”.

Opinó que el hecho de que un sector de la sociedad no esté de acuerdo con una decisión del Tribunal Constitucional, esto no puede ser motivo para que sean enjuiciados políticamente.

“Eso es totalmente absurdo, muchas de las decisiones de este tribunal van a generar debates, porque el componente político siempre va a relucir en muchos de los casos, como ahora que un diputado está solicitando que se le someta a un juicio político. Vuelto y te reitero el hecho de que un sector no esté de acuerdo con una decisión eso no es motivo para someter a un juicio político no solamente al Tribunal Constitucional, sino a ninguna de las altas cortes”, consideró el dirigente cívico.

El ejecutivo de Finjus agregó que “someter al TC a un juicio político sería totalmente absurdo eso se da cuando un tribunal desestabiliza un país”.

Castaños Guzmán sostuvo que hay decisiones del alto tribunal con las que él y otros sectores no han estado de acuerdo, pero que hay que respetar el criterio de ese órgano. Sin embargo agregó que por eso no se puede apelar a un juicio político en su contra.

Tras la sentencia TC/0788/24 de la alta corte que declara no conforme con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, y dispone que organizaciones sociales y comunitarias puedan presentar candidaturas independientes para la Presidencia de la República, en el Congreso y los ayuntamientos, Finjus expresó su preocupación por considerar que la misma podría provocar el debilitamiento de los partidos y la desarticulación del propio sistema político.

Dijo que la sentencia desvirtúa los esfuerzos realizados en diferentes espacios para fortalecer la democracia interna de los

PC se opone

También la agrupación cívica Partiticipación Ciudadana criticó la decisión de los jueces del TC alegando que establecer una nueva modalidad en la elección le corresponde al Congreso Nacional.

La JCE

De su lado la Junta Central Electoral (JCE) nombró una comisión para elaborar un proyecto de ley para regular lo relativo a las candidaturas independientes, tras el fallo emitido por el TC. La integran además del presidente del organismo Román Jáquez Liranzo, los miembros del pleno Samir Chami Isa, e Hirayda Fernández, Mario Núñez y otros.

Decisión del TC

Mediante la sentencia TC/0788/24 consideró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley Electoral 20-23, y dispone que organizaciones comunitarias puedan proponer candidatos independientes en todos los niveles, sin la necesidad de que sea a través de las organizaciones políticas constituidas.