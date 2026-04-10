La defensa del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares en sobornos de un investigado en el caso Senasa, recusó este lunes a la magistrada Isis Muñiz, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, quien conoce la medida de coerción en su contra.

La audiencia fue aplazada hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la recusación presentada contra la jueza.

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la acción como “absurda” y parte de un “litigio temerario”.

Sostuvo que la defensa intenta evadir el proceso ante la solidez de las pruebas presentadas por el órgano acusador.

“Ante la imposibilidad de defenderse de los hechos y de las evidencias irrefutables con que cuenta el Ministerio Público, han venido hoy con un grito desesperado, con el absurdo de recusar a una jueza a la que en dos audiencias anteriores le hicieron pedimentos sin cuestionarla”, expresó.

Camacho aseguró que los argumentos utilizados por la defensa eran conocidos desde audiencias previas, sin que en ese momento se planteara la recusación, lo que, a su juicio, evidencia una estrategia dilatoria.

“No importa lo que hagan ni cuánto intenten huir; tarde o temprano tendrán que enfrentarse a los hechos y a las pruebas”, afirmó.

El procurador reiteró que el Ministerio Público mantiene su solicitud de un año de prisión preventiva contra el imputado, acusado de presuntamente recibir un soborno de US$10,000 a cambio de favorecer a un testigo en un proceso bajo su responsabilidad.

De su lado, la defensa del fiscal argumentó la recusación alegando que la jueza Isis Muñiz participó en un elemento de prueba del caso, específicamente en la entrega controlada del presunto dinero del soborno, lo que, a su entender, compromete su imparcialidad.

El proceso queda ahora a la espera de que la Suprema Corte de Justicia decida sobre la recusación. Una vez emitida la decisión, el tribunal continuará con el conocimiento de la medida de coerción, ya sea con la misma jueza o con otra, dependiendo del fallo.