Santo Domingo.- Fue arrestado Kelvin Bladimir Vásquez, señalado como testaferro en la estructura delictiva desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0, que utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro, informó la Fiscalía de Santiago.

De acuerdo con el Ministerio Público, Vásquez fue identificado como testaferro del extraditable Óscar Manuel Castaños García, y fue detenido después del mediodía de ayer cuando acudió al Palacio de Justicia de Santiago a conocer las imputaciones en su contra.

Bienes y operaciones fraudulentas en Discovery 3.0

El órgano persecutor indicó que el imputado sirvió de prestanombres para colocar a su nombre bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos, valorado en unos RD$25 millones, ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.

Asimismo, se le atribuye ser administrador de la financiera Inverdosa, propiedad de Castaños García.

Los hechos atribuidos constituyen una violación a los artículos 2, numeral 11; y 3, numerales 1, 2, 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Otros arrestos vinculados

La Fiscalía recordó que el pasado martes fue arrestada Gipsy Pamela Castaños García, también imputada como testaferra de su hermano Óscar Manuel. Ella es administradora de la Financiera Invermeg, igualmente propiedad de su hermano, y fue detenida con orden judicial tras salir de la audiencia en que la Suprema Corte de Justicia conocía la solicitud de extradición del mismo.

En el caso, el Ministerio Público también solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo contra los imputados:

Jesús Manuel Castaños Colón

Adderly Antonio Polanco Báez

Bernardo Taveras Vélez

José Ramón López Tavárez

Juan Luis Naranjo Gómez

Luis Eduardo Méndez Ureña

Gipsy Pamela Castaños García

Representación del Ministerio Público

El caso está siendo llevado por los fiscales litigantes Claudio Cordero (Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), junto a los fiscales de Santiago Elvin Ventura y Reina Jiménez.

Por lo avanzado de la hora, la jueza Yiberty Polanco Herrand, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, suspendió la audiencia y la fijó para el próximo miércoles 27 de agosto, a fin de que el Ministerio Público continúe con la lectura de la solicitud de medidas de coerción.

Extradiciones en curso

Además de Óscar Manuel Castaños García, aceptaron su extradición a Estados Unidos:

Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow)

(alias Paflow) Joel Francisco Mathilda León

Edward José Puello (Edward Puello)

En tanto, la Suprema Corte de Justicia conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez), quien guarda prisión preventiva en el CCR Rafey Hombres, de Santiago.

Todos son requeridos por la justicia estadounidense por diversos delitos vinculados a la llamada “Estafa de los abuelos”, mediante la cual engañaban a personas de avanzada edad.

Investigación en curso en Operación Discovery 3.0

La Operación Discovery 3.0 es el resultado de más de dos años de investigación, que permitió identificar a una estructura criminal organizada que operaba a través de plataformas digitales.

Con esta acción, el Ministerio Público da continuidad a los procesos anteriores Discovery y Discovery 2.0, en su lucha contra el fraude y el lavado de activos.