Bani.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, desmanteló en Baní un establecimiento nocturno que abriría este sábado bajo el nombre de “Sinaloa” y que exhibía carteles con imágenes de reconocidos narcotraficantes internacionales.

DNCD desmantela drink “Sinaloa”

El local, que aún no había iniciado operaciones, fue intervenido por las autoridades, quienes retiraron toda la propaganda y afiches alusivos al narcotráfico que decoraban el lugar.

Capos internacionales

La DNCD explicó que este tipo de ambientación representa una apología al crimen organizado y aseguró que mantiene una estricta vigilancia para evitar que espacios públicos o de recreación promuevan la figura de capos internacionales.