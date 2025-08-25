Invitado al Almuerzo del Grupo Comunicaciones Corripio,encabezado por el presidente Luis Abinader. /Imagen josé de León

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader respondió este lunes a las declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien lo había acusado de “hablar demasiado”.

Abinader defendió su estilo de comunicación, afirmando que la frecuencia con la que se dirige a la nación es un compromiso con la transparencia y la democracia.

“Cuando un presidente habla mucho, lo que está haciendo es rendir cuentas. Y rendir cuentas es un deber ético”, señaló durante su participación en La Semanal con la Prensa.

El mandatario aprovechó para marcar diferencias entre su administración y las dos décadas de gestión peledeísta. Según Abinader, en materia de indicadores sociales, económicos e infraestructura, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha logrado avances superiores en apenas cinco años.

“Fueron ellos quienes comenzaron la discusión sobre obras. Pero el PLD no tiene comparación con ninguno de los indicadores sociales ni económicos alcanzados en este período”, subrayó.

Obras en San Juan y Barahona

En relación con declaraciones de Medina sobre una escuela en Bohechío, San Juan, Abinader mostró un video de archivo y aclaró que ese centro fue ejecutado durante su propia gestión. “Esa escuela la hice yo. Ahí no había ningún centro. Creo que a Medina no le informaron bien”, puntualizó.

También rechazó que exista una circunvalación en Barahona, como sugirió el exmandatario. “Lo único ejecutado fueron 2.3 kilómetros de una avenida entre la UASD y el malecón”, indicó.

Comparaciones en infraestructura vial

El presidente contrastó además las inversiones viales entre ambas gestiones. Recordó que en Santiago el PLD construyó apenas 19 kilómetros de la circunvalación y dejó inconcluso el puente Ulises Francisco Espaillat, finalizado bajo su administración.

En contraposición, citó múltiples obras en curso, entre ellas las circunvalaciones de San Francisco de Macorís, Navarrete, Verón, Moca, La Otra Banda en Higüey y el Malecón de Nagua.

Llamado a contrastar cifras

Abinader exhortó a la población y a los medios de comunicación a comparar los resultados de ambas gestiones sobre la base de datos verificables y no de propaganda.

“Nosotros hemos trabajado con planificación, con rendición de cuentas y priorizando las verdaderas necesidades del pueblo dominicano. La diferencia está en los resultados y en cómo se manejan los recursos”, afirmó.