Florida abre una investigación tras el ataque de Cuba a una lancha que dejó cuatro muertos

Miami (EE.UU.).- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una investigación tras el ataque de autoridades de Cuba a una lancha matriculada en dicho estado de EE.UU. que este miércoles dejó cuatro muertos, además de asegurar que los «comunistas rendirán cuentas«.

«He ordenado a la Oficina Estatal de Procuración que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas», avisó Uthmeier en sus redes sociales.

El anuncio ocurrió horas después de trascender que la Tropa Guardafrontera cubana mató a cuatro tripulantes e hirió a otros seis de una lancha rápida procedente de EE.UU. porque, según el Ministerio del Interior (Minint), no obedeció cuando le pidieron el alto en aguas territoriales y disparó a la embarcación policial.

Antecedentes generales

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han estado marcadas durante décadas por episodios vinculados a migración irregular, seguridad marítima y disputas políticas.

Puedes leer: Policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de EE.UU.

El estrecho de la Florida ha sido escenario frecuente de interceptaciones de embarcaciones que viajan entre ambos países, muchas de ellas con migrantes o tripulaciones privadas que intentan entrar o salir de la isla sin autorización oficial.

En este contexto, la actuación de la Tropa Guardafrontera de Cuba, bajo la autoridad del Ministerio del Interior (Minint), forma parte de los mecanismos de control que el Gobierno cubano aplica en sus aguas territoriales.

Las autoridades de la isla han sostenido históricamente que actúan para proteger su soberanía y frenar actividades ilícitas, mientras que desde el sur de la Florida sectores políticos suelen cuestionar la proporcionalidad del uso de la fuerza en este tipo de incidentes.

En Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida, donde reside una amplia comunidad cubanoamericana, cualquier incidente que involucre a embarcaciones con matrícula local genera una rápida reacción política.

La relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba ha atravesado etapas de confrontación y acercamiento, pero los hechos en el mar suelen reavivar el debate sobre derechos humanos, seguridad y responsabilidad internacional.