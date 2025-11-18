Santo Domingo.– El Banco Central de República Dominicana proyecta que el crecimiento económico se acelere en los próximos meses, impulsado por las políticas de apoyo de las autoridades, tras la desaceleración registrada a finales de 2024 y durante el primer semestre de 2025, causada por el aumento de la incertidumbre internacional y condiciones financieras más restrictivas.

La información forma parte de la evaluación del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que el 12 de noviembre concluyó la Consulta del Artículo IV con el país.

Economía dominicana entraría en una etapa de mayor dinamismo

Según el FMI, la actividad económica muestra señales de repunte, apoyada en medidas monetarias y fiscales que han comenzado a estimular el crédito, las exportaciones y el turismo.

Las proyecciones indican que el crecimiento se acelerará hasta 4.5 % en 2026 y que más adelante convergerá a su tendencia de largo plazo de 5 %.

La inflación se mantendría cercana a la meta de 4 ±1 %, con un promedio estimado de 3.7 % para 2025. También se estima que el déficit de cuenta corriente rondará 2.5 % del PIB y continuará financiándose plenamente con inversión extranjera directa (IED).

Importancia de las reformas fiscales y del sector eléctrico

El informe destaca que República Dominicana mantiene fundamentos económicos sólidos y cuenta con margen para aplicar políticas adicionales en caso de que los riesgos globales se materialicen.

No obstante, subraya que las reformas fiscales y estructurales —especialmente en el sector eléctrico— son esenciales para sostener el crecimiento de mediano plazo y reforzar la resiliencia ante choques externos y desastres naturales.

La reducción de pérdidas y la mejor focalización de los subsidios eléctricos contribuirían a disminuir el déficit y la deuda pública, además de generar espacio para aumentar la inversión del Estado.

Riesgos latentes y oportunidades para el país

El FMI advierte que persisten riesgos asociados a condiciones financieras internacionales, la elevada incertidumbre global y la vulnerabilidad del país frente a fenómenos naturales. Sin embargo, considera que República Dominicana está bien posicionada para responder a estos escenarios gracias a su fortaleza macroeconómica.

En el lado favorable, el país podría beneficiarse de la reconfiguración del comercio global y mayores flujos de inversión extranjera. Internamente, una implementación lenta de las reformas o de los planes de inversión pública podría afectar el crecimiento económico, mientras que una ejecución eficiente impulsaría un mayor dinamismo.

Las autoridades dominicanas aún evalúan la publicación del informe técnico completo correspondiente a la Consulta del Artículo IV.