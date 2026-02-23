La cantante y actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña Jennifer Lopez compartió el domingo un emotivo mensaje con motivo del cumpleaños número 18 de sus hijos, fruto de su relación con el salsero Marc Anthony.

A través de sus redes sociales, JLo publicó un video acompañado de la canción 18 de One Direction, con fotos y videos junto a los gemelos Emme y Maximilian. En el mensaje recordó el día de su nacimiento, un momento que describió como mágico.

«Nacieron en medio de la noche, en plena tormenta de nieve, ¡la más grande y hermosa que Nueva York había visto en años! Recuerdo ir en el coche mirando por la ventana, donde todo brillaba y estaba cubierto de blanco esa noche, mientras los llevaba en mi vientre por los últimos momentos antes de darles la bienvenida al mundo. Era como si Dios se estuviera asegurando de que entrarían a un mundo lleno de pura magia. En mi corazón, sabía que así sería siempre su vida».

«Siempre nosotros tres»

Con su llegada, la también empresaria afirmó que su vida cambió para siempre.

«Siempre hemos sido nosotros tres. Hemos recorrido este camino juntos. Siempre nos hemos tenido el uno al otro para sostenernos y ser esa presencia firme en medio de cualquier tormenta de nieve. Y les prometo, mis hermosos cocos, que no importa cuánto crezcan, así será siempre».

Lopez describió a sus hijos como nobles, generosos y amorosos.

«Qué afortunado fue el mundo hace 18 años cuando Dios decidió enviarlos aquí con todos sus talentos, su espíritu y su corazón para hacer de este mundo un lugar mejor. ‘Los amo’ jamás podría abarcar la profundidad del sentimiento, el cariño y el cuidado que tengo por ustedes».