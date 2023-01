FP asegura cambiaron puntos ley fideicomiso

El bloque de senadores del partido Fuerza del Pueblo denunció que el Palacio Nacional ordenó cambiar algunos puntos del proyecto de ley de fideicomiso público luego de ser aprobado en primera lectura en la Cámara Alta, con el propósito supuestamente de evitar el escrutinio de Compras y Contrataciones Públicas.

Dionis Sánchez, vocero de la entidad, dijo que por esa razón no firmó el documento que finalmente aprobó la comisión de hacienda del Senado para ser presentado en segunda lectura, donde se aprobó el pasado 25 de mayo.

Destacó que los funcionarios no solo no quieren ser supervisados en sus gastos, sino que querían que los compromisos económicos pasaran a deudas públicas. “Pero se entiende que los fideicomisos deben cargar con sus propios compromisos”, opinó el congresista.

Para el legislador opositor el principal propósito del gobierno de Luis Abinader con los fideicomisos públicos es gastar dinero sin someterse a los controles que establece la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

«Precisamente el Senado a través de su comisión de hacienda, presidida por la senadora Faride Raful, hicimos un excelente trabajo con ese proyecto de fideicomiso, sin embargo después de haberlo aprobado en primera lectura bajaron una línea de Palacio y modificaron cosas importantes a las que habíamos llegado a consenso por lo que nosotros incluso pedimos retirar nuestra firma del informe”, dijo Sánchez.

“Porque lo que buscan los funcionarios es evitar ajustarse a la Ley de Compras y Contrataciones, ellos lo ven como un obstáculo, la Ley de Compras que es una de las grandes conquistas para tratar de controlar la corrupción que es una pandemia en el país», sostuvo.

Añadió que «después de haber aprobado que el fideicomiso público tenía que ajustarse a la Ley de Compras y Contrataciones, la modificaron para poner que solo tenía que cumplir con los principios, algo metafórico, entonces ese es el propósito básico de los fideicomisos no tener que ajustarse a la Ley de Compras y Contrataciones, no buscan otra cosa que evitar la supervisión de compras y contrataciones».

Sánchez dijo que los «principios de compras y contrataciones» fue uno de los puntos más discutidos en la comisión de hacienda porque desde el Gobierno se quiere evitar la Ley de Contrataciones Públicas.

Consideró que es necesario que los fideicomisos pasen por el escrutinio de la Dirección de Contrataciones Públicas porque eso garantizaría transparencia en el manejo de los recursos.

“¿Es que queremos dar patente de corso? Es que hoy está gobernando un hombre trabajador, honesto, serio, capaz, pero mañana puede venir otro que no, de por Dios las leyes se hacen no para los buenos gobernantes, las leyes se hacen para tener control, no es posible que queremos ‘baypasear’ la Ley de Contrataciones, modifíquenla si ustedes quieren. Este fue uno de los temas más discutidos en esta comisión con relación a los fideicomisos. Por favor no hagamos esto, no todo lo que los funcionarios quieran se les complace», consideró.

Agregó que «querían que en el fideicomiso pasara a deudas públicas, pero se entiende que el fideicomiso es una figura que por sí sola debe tener sus compromisos”.

Los fideicomisos

Desde la pasada legislatura la Cámara de Diputados mantenía en agenda el proyecto de Ley de Fideicomisos Públicos, que había sido aprobado en segunda lectura en el Senado el pasado 25 de mayo. En ese momento la pieza fue pasada por los 14 senadores del oficialismo de un cuórum de 18. Se retiraron de la sesión los senadores del PLD y de la FP.