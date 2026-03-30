Presidente encabezará lanzamiento de operativo mañana en la Policía

El presidente Luis Abinader encabezará mañana el lanzamiento del operativo “Proteger y Servir Semana Santa 2026”, a partir de las 8:30 de la mañana en el parqueo frontal de la Policía Nacional, con lo que busca marcar el inicio de las acciones preventivas para garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa.

Tras esta actividad, el jefe de Estado irá a la provincia de Samaná para la inaugurar la Entrada del municipio cabecera, que la Presidencia de la República califica como obra clave para impulsar el turísmo en la región.

De igual modo, encabezará mesa de trabajo en Arroyo Barril para supervisar los proyectos de desarrollo local.

A las 4:00 de la tarde , el presidente retornará al Palacio Nacional, donde sostendrá un encuentro con empresarios y representantes de diversos sectores industriales y comerciales, con el fin de abordar el control de precios de los productos básicos.

El presidente entregó títulos

Estas actividades dan continuidad a la agenda que el mandatario inició hoy lunes en Santiago, en el marco del 182.º aniversario de la Batalla del 30 de Marzo.

Durante su estadía en la «Ciudad Corazón», Abinader participó en el tradicional Tedeum y dejó inaugurada una moderna cancha techada en el Centro Educativo Blanca Mascaró.

El mandatario entregó 1,025 certificados de títulos de propiedad a familias de Hato del Yaque. Esta entrega forma parte de un proyecto que contempla un total de 1,359 títulos en dicha demarcación.

Con estas nuevas adjudicaciones, la actual gestión eleva a 7,359 el número de títulos entregados en la provincia de Santiago desde el año 2020.