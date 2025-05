Los voceros de los bloques de diputados de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD) denunciaron que Faride Raful con sus actuaciones como ministra de Interior y Policía viola derechos fundamentales de la ciudadanía.

Rafael Castillo y Gustavo Sánchez, respectivamente, coincidieron en que la Policía no puede presentarse a cualquier negocio y llevarse equipos y bocinas de manera arbitraria.

Rafael Castillo afirma que Raful cosecha lo que sembró al criticar a otros sin pruebas

Coincidieron en que no tiene problemas de carácter personal con Raful, sino políticos.

En el caso de Castillo, de la Fuerza del Pueblo, declaró que Raful está cosechando lo que sembró.

“Ella no puede ahora quejarse de que la critiquen, porque ella acabó con todo el mundo acusándolo de ladrón sin presentar ninguna prueba”, afirmó el vocero del bloque de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo.

“Hoy ella se queja de que la están difamando, pero lo que ella está cosechando es mínimo, cuando era oposición acabó con todo el que le daba la regalada gana, lo que está ocurriendo es una reacción a los abusos que ella comete contra la gente, violando y atropellando los derechos fundamentales de la población”, sostuvo.

Añadió que “cuando Faride era oposición acababa con todo el mundo, todo el mundo era ladrón y no pasaba nada, entonces ahora son difamación las críticas en su contra y aquello que ella decía no lo era”.

Castillo lamentó que la ministra de Interior y Policía se haya colocado contra la sociedad en sus actuaciones.

Consideró que es Raful, quien tiene que explicar a la sociedad dominicana de sus actuaciones, ya que, según dijo, en muchas ocasiones los agentes policiales que dependen de la funcionaria llegan a los lugares y se meten a los negocios y se llevan bocinas y equipos de sonido y no dejan ninguna constancia.

Gustavo Sánchez destaca la necesidad de respetar la dignidad personal en críticas hacia Raful

Sánchez explica que lo que cuestiona de Raful son sus actuaciones como ministra de Interior, porque considera una violación de derechos penetrar a un establecimiento y cargar con equipos sin la autorización de un juez.

Al mismo tiempo dijo que no comparte que se pretenda dañar la dignidad personal de la funcionaria utilizando para ello tecnología digital.

“Ella tiene toda la razón de llevar ante los tribunales a los que ella entienda que la han difamado, mis diferencias con ella son políticas, no personales. Lo que se ha hecho con ella no es correcto, yo no atentaría contra su dignidad como ser humano, respeto el derecho que tiene cada quien”, sostuvo.

Añadió que “tenemos grandes diferencias en sus actuaciones como ministra de Interior y Policía porque entiendo que ella de una manera u otra ha permitido la violación de derechos de libertad del ser humano, y ha permitido que sus subalternos sin una orden judicial ingresen, por ejemplo, a propiedad privada, entre otras cosas, eso son derechos que solo un juez puede autorizarlo, por tanto ella no se ha comportado respetando el ser humano como funcionaria”, afirmó el legislador peledeísta.

La queja de Raful

En un mensaje en un video en sus redes sociales, Raful denunció lo que califica como una campaña de descrédito y chantaje digital de la que dice ha sido víctima en los últimos meses, y anunció que ha instruido a su equipo legal para iniciar acciones judiciales contra todos los involucrados.