Dodgers imparables: Yamamoto lidera la victoria sobre los Cerveceros

MILWAUKEE AP.– Confiando en una estrategia de pitcheo de la vieja escuela, los Dodgers de Los Ángeles , campeones defensores de la Serie Mundial, están a dos victorias de regresar al Clásico de Otoño.

Mientras su rotación repleta de estrellas pueda seguir trabajando hasta altas horas de la noche, no tendrán que preocuparse por su bullpen inconsistente.

Yoshinobu Yamamoto lanzó pelota de tres hits para el primer juego completo de postemporada en ocho años, y los Dodgers vencieron el martes 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee, que estaban en mala racha, para ampliar su ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La joya de Yamamoto en el segundo juego llegó una noche después de que Blake Snell, dos veces ganador del Premio Cy Young, permitiera un hit en ocho entradas en blanco para una victoria de 2-1.

“Antes de que comenzara la postemporada, dijimos que nuestro pitcheo abridor sería el que nos impulsaría”, dijo Max Muncy, quien estableció un récord de los Dodgers al conectar su decimocuarto jonrón en postemporada. “Y hasta ahora ha sido exactamente así”.

Es un enfoque radicalmente diferente al que adoptaron los Dodgers el año pasado, cuando los lanzadores abridores lanzaron seis entradas en solo dos de sus 16 juegos de postemporada. Este año, han tenido siete aperturas de calidad en ocho juegos de playoffs, y sus abridores tienen una efectividad de 1.54 en postemporada.

Ese pitcheo estelar ha acercado a los Dodgers a otra participación en la Serie Mundial, incluso con el bullpen en dificultades y el tres veces MVP Shohei Ohtani yéndose de 2 de 25 en el plato en sus últimos seis juegos.

Después de ganar nueve de sus últimos 11 juegos de temporada regular, los Dodgers tienen marca de 7-1 en la postemporada.

“Todo nuestro equipo está jugando el mejor béisbol del año”, dijo el mánager Dave Roberts. “La concentración está al máximo, y estamos alcanzando nuestro máximo potencial en el momento justo”.

Teoscar Hernández también conectó un jonrón para ayudar a los Dodgers a dejar Milwaukee con una ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete, que se traslada a Los Ángeles para el tercer juego el jueves. Yamamoto permitió un jonrón a Jackson Chourio en el primero de sus 111 lanzamientos (81 strikes), pero silenció a los Cerveceros el resto del encuentro.

El lanzador derecho, valorado en 325 millones de dólares, ponchó a siete y dio una base por bolas en su primer juego completo en dos temporadas en las Grandes Ligas. Retiró a sus últimos 14 bateadores y no permitió ningún hit después de la cuarta entrada.

“Reinicié mi mente (después del jonrón de Chourio) y luego me concentré en ejecutar mis propios lanzamientos”, dijo Yamamoto a través de un intérprete.

El anterior abridor de postemporada que llegó hasta el final fue Justin Verlander cuando lanzó pelota de cinco hits con 13 ponches para Houston contra los Yankees de Nueva York en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2017 el 14 de octubre de 2017, hace ocho años exactamente.

El juego completo de Yamamoto fue el primero para Los Ángeles desde la blanqueada de cuatro hits de Gavin Stone el 26 de junio del año pasado contra los Medias Blancas de Chicago. El último lanzador de los Dodgers en lanzar un juego completo en la postemporada fue José Lima contra San Luis en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2004.

«Establecí mi ritmo y luego dicté el tempo según el juego», dijo Yamamoto. «Así que fue genial».

Esta es la primera vez desde 1970 que ambos equipos visitantes de la LCS comienzan 2-0. Los Marineros de Seattle tienen una ventaja de 2-0 sobre Toronto en la ALCS de cara al tercer partido el miércoles en Seattle.

Por: STEVE MEGARGEE