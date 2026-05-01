ATLANTA — Cuando más lo necesitaban, Framber Valdez respondió con autoridad.

El zurdo dominicano superó un inicio complicado y terminó firmando una salida de calidad que encaminó a los Tigres de Detroit a una victoria 5-2 sobre los Bravos de Atlanta, mostrando señales claras de que ha recuperado su consistencia en la lomita.

Valdez permitió dos carreras en los primeros episodios, pero lejos de desmoronarse, ajustó su repertorio y controló completamente a la ofensiva de Atlanta en el resto de su labor. El zurdo completó seis entradas, con ocho ponches y sin boletos, imponiendo su ritmo desde el montículo.

Puedes leer: ¡Eficacia total! Framber Valdez se luce en su primer juego de primavera con Tigres de Detroit

“Después de esas primeras entradas, hice los ajustes necesarios. Me enfoqué en atacar la zona y confiar en mis pitcheos”, expresó Valdez tras el partido, destacando su capacidad de corrección en pleno juego.

El dominicano fue clave para mantener a Detroit en partido hasta que la ofensiva reaccionó en los innings finales, respaldando una actuación que marca un punto de inflexión tras algunas salidas irregulares en el arranque de temporada.

“Lo importante fue mantenernos en el juego. Sabía que la ofensiva iba a responder en algún momento”, agregó.

Con su dominio progresivo y mejor control, Valdez reafirma su valor como pieza fundamental en la rotación, enviando un mensaje claro de estabilidad y confianza para los Tigres en lo adelante.