PARÍS.- Las autoridades francesas han advertido que podrían bloquear el acceso a Shein después de que se descubriera que el gigante de la moda rápida en línea había estado vendiendo muñecas sexuales con una apariencia infantil.

La agencia de protección al consumidor de Francia, la Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Control del Fraude (DGCCRF), dijo la semana pasada que había descubierto las muñecas en el sitio web de Shein, señalando que sus descripciones y categorización dejaban pocas dudas sobre su naturaleza pornográfica infantil.

La agencia ha remitido el caso a la fiscalía pública, y el ministro de Economía, Roland Lescure, dijo el lunes que buscaría prohibir a Shein del mercado francés si tales incidentes volvieran a ocurrir.

“Esto está previsto por la ley”, afirmó. “En casos que involucren terrorismo, tráfico de drogas o materiales pornográficos infantiles, el gobierno tiene el derecho de solicitar que se prohíba el acceso al mercado francés”, dijo Lescure a BFM TV.

La ley autoriza a las autoridades francesas a ordenar a las plataformas en línea que eliminen contenido claramente ilegal, como la pornografía infantil, en un plazo de 24 horas. Si no cumplen, las autoridades pueden requerir que los proveedores de servicios de internet y los motores de búsqueda bloqueen el acceso y eliminen el sitio de sus listas.

La DGCCRF dijo que ha emitido un aviso formal instando a la plataforma a tomar medidas correctivas urgentes. Shein no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Según la ley francesa, la distribución a través de redes de comunicación electrónica de materiales pornográficos infantiles es castigable con hasta siete años de prisión y una multa de 100.000 euros (115.000 dólares).

El organismo de control también señaló que Shein vende otros productos pornográficos, incluidas muñecas sexuales con apariencia adulta, sin medidas efectivas de filtrado por edad para evitar que “menores o audiencias sensibles accedan a dicho contenido pornográfico”.

Shein fue fundada en China en 2012, y el minorista en línea de bajo costo ahora tiene su sede en Singapur. Llegando a los clientes principalmente a través de su aplicación, ha disfrutado de un ascenso meteórico para convertirse en un líder global en moda rápida, enviando a 150 países. La empresa ha enfrentado críticas por sus prácticas laborales y su historial ambiental.

Los comentarios de Lescure se produjeron solo unos días antes de que Shein abra su primera tienda física permanente en París, ubicada dentro de los grandes almacenes BHV Marais en el corazón de la capital francesa. La apertura ha generado controversia, con una petición en línea protestando por la llegada de Shein que ha reunido más de 100.000 firmas.