Santo Domingo. — Se entregó este lunes a las autoridades Juan Carlos Labal García, alias “Ricky”, quien era buscado por su presunta vinculación en un enfrentamiento a tiros donde perdió la vida el sargento policial Adolfo Miguel Mella Brito.

De acuerdo al informe de las autoridades policiales, el hecho de sangre ocurrió en el sector La Joya, a la altura del kilómetro 14 de la autopista Duarte, en Santo Domingo Oeste.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, detalló que el incidente se produjo cuando una patrulla que realizaba labores preventivas fue atacada a tiros por varios individuos.

Además de la muerte del sargento, en medio del tiroteo, también resultaron heridos el raso Arturo Morillo Clinton y el civil José Manuel Capellán.

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Precisó que durante el enfrentamiento, cayeron abatidos dos de los presuntos delincuentes, identificados como Jorge Raylin, alias “El Menor”, y Luis Javier Gregorio de la Cruz, conocido como “Patica” o “Flaco Gatillo”.

La institución del orden reveló que “Ricky” se encontraba prófugo tras haberse evadido de la cárcel de La Vega.

Pesqueira indicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.