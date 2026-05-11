Santo Domingo.- Las luces de la Sala Carlos Piantini se encendieron para dar paso a un recorrido por la magia del teatro musical. El espectáculo “Broadway Broadway” convirtió el Teatro Nacional Eduardo Brito en una ventana hacia los grandes escenarios de Broadway, con una producción que reunió canto, actuación y danza en una sola noche.

La propuesta apostó por un viaje emocional construido a través de 20 piezas icónicas del teatro musical internacional.

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Desde los acordes intensos de “Jesucristo Superstar” hasta la energía festiva de “Mamma Mia”, cada segmento apareció como una postal distinta del universo teatral, conectando épocas, estilos y generaciones.

Sobre el escenario, las voces de Valeria Dávila, Max Marteene, Carla Hernández, Isabela Escoto y Luis Armando Rivera dieron vida a clásicos como “Cabaret”, “Evita”, “Cats”, “West Side Story” y “El Fantasma de la Ópera”.

Entre cambios rápidos de vestuario, movimientos precisos y una orquesta que sostuvo la intensidad de cada número, “Broadway Broadway” logró transformar la noche en una experiencia inmersiva, donde el público pasó de la emoción al aplauso constante, atrapado por la esencia de los grandes musicales que han conquistado al mundo.