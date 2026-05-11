Cheddy García cuestiona caravana de Santiago Matías y la califica de peligrosa

Santo Domingo.- La actriz y humorista dominicana Cheddy García volvió a pronunciarse sobre Santiago Matías, esta vez cuestionando la caravana organizada por el empresario y creador de contenido durante el pasado fin de semana.

A través de un video publicado en sus redes sociales, García calificó como “peligrosa” la convocatoria realizada por Matías, quien movilizó a cientos de seguidores desde las instalaciones de Alofoke Media Group, en el Distrito Nacional, hasta Lantica Estudios, donde se desarrolla el reality Planeta Alofoke.

La humorista aseguró que, aunque reconoce el poder de convocatoria del influencer, considera innecesario realizar este tipo de actividades masivas que generan largos taponamientos y alteraciones en el tránsito. Además, cuestionó públicamente quién autorizó el recorrido y expresó preocupación por la seguridad durante este tipo de eventos.

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“¿Quién le da el permiso para él hacer esta convocatoria y tirar a la gente a la calle?”, expresó García en el audiovisual, donde también mencionó a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, al referirse a las autoridades responsables de aprobar este tipo de actividades.

Cheddy también afirmó que ha enfrentado consecuencias por sus diferencias con Matías, señalando que incluso ha perdido amistades y oportunidades laborales. Asimismo, sostuvo que existen figuras del entretenimiento que prefieren no opinar públicamente sobre el empresario por temor a represalias. Entre los nombres mencionados estuvieron Fausto Mata y Giuseppe Benignini.

Las diferencias entre Cheddy García y Santiago Matías se remontan al año 2020, cuando la actriz criticó públicamente el contenido explícito de algunas canciones urbanas dominicanas, generando reacciones de figuras vinculadas al movimiento urbano y plataformas digitales.